Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümünü, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden paylaştığı tarihi bir video ile kutladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1933 yapımı videonun, başkentin geçirdiği değişimi çarpıcı şekilde yansıttığını belirtti.

Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde, Sinema Genel Müdürlüğümüzün arşivinden 1933 yılının Ankara'sına gökyüzünden bir tanıklık. Cumhuriyetimizin 10. yılı için ülkemize gelen Sovyet sinemacıların gözünden başkent. O dönem 'Eski Ankara' olarak adlandırılan Ankara Kalesi ve çevresi, 'Yeni Ankara' olarak anılan Ulus Heykel, Birinci ve İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Çankaya Köşkü'nden eşsiz görüntüler. 1933 yapımı filmden kısa bir görüntü ile başkentimizin gökyüzünden nasıl bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunun kesitini izliyoruz. Gökyüzünden yansıyan bu görüntülerle birlikte Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz."

ESKİ ANKARA'NIN GÖRÜNTÜLERİ Cumhuriyet'in 10. yılı dolayısıyla 1933'te Türkiye'ye gelen Sovyet sinemacıların gözünden çekilen film, dönemin Ankara'sını gökyüzünden sunarak, şehrin dönüşümüne tanıklık etme imkanı sağlıyor. Filmde, o dönemde Eski Ankara olarak adlandırılan Ankara Kalesi ve çevresi ile Yeni Ankara olarak anılan Ulus Meydanı, Atatürk Heykeli, Birinci ve İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları ile Çankaya Köşkü'nden görüntüler yer alıyor. Paylaşılan kısa video, izleyenleri Cumhuriyet'in ilk yıllarına götürürken, Ankara'nın eski ve yeni yüzünü gökyüzünden sunuyor. Arşiv görüntülerinin tamamı, Sinema Genel Müdürlüğünün resmi YouTube kanalında https://www.youtube.com/@Sine_Resmi izlenebiliyor.