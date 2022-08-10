Bakanı Dönmez’den, Abdülhamid Han gemisi paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’ne ilişkin görüntü paylaştı.

Bakan Dönmez paylaşımında, "Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek Akdeniz’deki ilk görev yeri Yörükler-1'de” ifadelerine yer verdi.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir