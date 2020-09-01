Bakan Ziya Selçuk'tan, formayla ders dinleyen öğrencilerle ilgili paylaşım:

AA

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından, uzaktan eğitim sürecinde evlerinde forma giyerek ders dinleyen öğrencilerin fotoğrafını paylaştı.

Selçuk, "Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız." değerlendirmesinde bulundu.