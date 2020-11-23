Bakan Ziyas Selçuk, sosyal medya hesabı Twitterdan yaptığı paylaşımda şehit öğretmenleri anarak, "Biz öğretmenler yarın, öğretmenler gününe uyanacağız ve gözlerini ebediyete yuman şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız. Özlem ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kaydetti.

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