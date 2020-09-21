Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan "yüz yüze eğitim" paylaşımı

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Selçuk, Twitter hesabından, 1985'te siyah önlük ve okul çantası ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Bakan Selçuk, "O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. Okullarımız çocuklarımızla sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek." ifadelerini kullanarak, "Maskelerimizi unutmuyoruz. Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz." uyarısında bulundu.