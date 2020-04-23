Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 23 Nisan mesajı:

AA

Bakan Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı.

Selçuk, "HerEvde23Nisan" etiketi ile yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm yavrularımızı gözlerinden öpüyorum. Milli irademizin tecelligahı TBMM'mizin 100. açılış yıl dönümünü tebrik ediyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."