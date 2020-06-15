Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2019'da 435 ve 2020 yılında 201 kalem olmak üzere 636 ruhsatlı ilacı daha geri ödeme listesine dahil ettiklerini belirtti.
Bu ilaçların 513 adedinin imal, 123 adedinin ithal olduğunu, 52 ilacın da kanser tedavisinde kullanıldığını vurgulayan Selçuk, "58’i biyobenzer, 205'i biyoteknolojik ilaç ve 738'i de kanser tedavisinde olmak üzere geri ödeme listesinde toplam 8 bin 610 ilacımız var." ifadesini kullandı.
Geri ödeme listesindeki ilacın 6 bin 653'ünün yerli, 1957'sinin de ithal olduğuna değinen Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesine ilişkin bilgileri de paylaştı.
2019 yılında 32 ve 2020 yılında 15 olmak üzere toplamda 47 ilacın geri ödeme listesine ilave edildiğine dikkati çeken Selçuk, halihazırda SUT Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi'nde 374 kalem ilaç bulunduğunu, bunlardan 74'ünün kanser tanısında kullanıldığını, 50 ilacın da biyoteknolojik olduğunu kaydetti.
Selçuk, geri ödeme listesinde nadir görülen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların da yer alması gerektiğine işaret etti. En fazla 2 yaşına kadar yaşayabilen kombine immün yetmezlik hastalığının tek tedavi seçeneğinin geri ödeme listesinde yer alan ilaç olduğunu belirten Selçuk, milyonda bir görülen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların da devlet tarafından karşılandığını aktardı.
Bakan Selçuk ayrıca SMA Tip-1 hastalarının kullandığı bir ilacın da Şubat 2019'da SMA Tip-2 ve SMA Tip-3 hastalarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini, ilacı geri ödeme kapsamında alan ilk iki ülkeden biri olduklarını belirterek, sağlık kurullarınca ilacın kullanılmasının uygun görüldüğü tüm hastalara ulaşıldığı bilgisini verdi.
Vatandaşın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerine dikkati çeken Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:
"Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tedavi ve ilaca daha kolay ulaşılmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Özellikle kanser ilaçlarının geri ödeme listesine alınmasında değerlendirme sürecini hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Geri ödeme listesine aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam diliyorum."
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