Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı geliştiriliyor"

Selçuk, yazılı açıklamasında, engelli çocuklara yönelik "Türkiye'de ilk" olma özelliğini taşıyan Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Bu kapsamda Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Çalıştayı düzenlendiğini aktaran Selçuk, "Gelişimi risk altında olan veya hafif, orta, ağır düzeyde engelliliği bulunan çocuklarımızın ve ailelerinin desteklenmesi, izleme ve takip mekanizmalarının belirlenmesi için yaptığımız çalıştay yol haritamız olacak." ifadelerini kullandı.
Selçuk, risk tespitinde aile, çocuk ve toplumsal risklerin birlikte ele alınacağına işaret ederek ilk olarak erken müdahale ile ilgili göstergelerin oluşturulacağını aktardı.
Erken müdahaleden sorumlu kurumlar arasında işlevsel bir ortak veri tabanı oluşturmayı da hedeflediklerini belirten Selçuk, "Erken müdahaleden sorumlu kurumların bir arada çalıştığı sistematik ve bütüncül bir mekanizma kurulması için çalışmaları başlattık." açıklamasında bulundu.
- Üniversitede ilgili bölümlerin müfredatlarına ilişkin YÖK'le görüşülüyor
Bakan Selçuk, programın eğitim boyutuna ilişkin ilgili bölümlerin lisans ve lisansüstü eğitim müfredatlara erken müdahale ve aile temelli yaklaşımlara yönelik derslerin eklenmesi için YÖK ile görüştüklerine değindi.
Öte yandan Bakanlık, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında yapılan hane ziyaretlerinde erken müdahale programlarına işlevsellik kazandırmaya yönelik çalışmalara da başlayacak.
Erken müdahale kapsamında değerlendirilen bebeklerin ailelerini desteklemeye yönelik 2019'da hayata geçirilen Gündüz Bakım Evlerinin niteliği de artırılacak.
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