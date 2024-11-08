Bakan Yumaklı, "Zeytin" adı verilen köpeği sahiplendi

Arnavutköy Belediyesi tarafından Yassıören Mahallesi'nde inşa edilen Sokak Hayvanları Beslenme ve Sahiplendirme Merkezi bugün yapılan törenle açıldı.

REKLAM advertisement1

Törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu katıldı. Toplam 51 bin metrekare alan üzerine kurulan sokak hayvanlarını beslenme ve sahiplendirme merkezinde, sokak hayvanlarının bakımını sağlamak ve hayvanlara yeni yuva bulmak amaçlanıyor.

2 bin hayvan kapasiteli barınakta 4 veteriner hekim ve 25 personel yer alıyor. 2 ameliyathanenin de bulunduğu tesiste muayenehane, laboratuvar, eczane, görüntüleme üniteleri, acil servis ve yoğun bakım gibi donanımlarda yer alıyor. Açılış töreninde konuşan Bakan Yumaklı, “Hayvanların şiddete uğraması hiçbir şekilde kabul edilemez. Zaten mevcuttaki kanun bunu şiddetli bir şekilde yasaklıyor. Gerekli maddeleri var. Son yapılan düzenlemelerde de bunu haklı gösterecek herhangi bir düzenleme kesinlikle söz konusu değil. Altını çizelim. Ancak Sokaklarda başıboş gezen ve hem toplumsal hayatı hem de birebir de çocuklardan yaşlılara kadar toplumun her kesiminde insanlarımızın can güvenliğini tehlikeye düşürecek bir noktaya gelmesi de aynı derecede Kabul edilemez" dedi.

REKLAM 'BELEDİYELERE ÖRNEK TEŞKİL ETMESİNİ DİLİYORUM' Açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bugün burada İstanbul'un en büyük sokak hayvanları beslenme ve sahiplendirme merkezi açılışı vesilesiyle bir aradayız. Bu merkez sayesinde hayvanların sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamasını temel alan bir anlayışla faaliyetlerini sürdürmüş olacak. Arnavutköy Belediyemiz bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş durumda. Bu proje sadece bu kadar değil. Daha da gelişerek devam edecek. Ben bu merkezin Türkiye'deki bütün belediyeler için örneklik teşkil etmesini diliyorum. Aslına bakarsanız ülkemizdeki birçok belediyede bu tür tesisler var. Onlardan bazıları çok daha öncesinde başladılar. Hakikaten bütün işlevlerini olması gerektiği gibi yerine getiren başka tesislerde söz konusu. Onların hepsini ortak noktasının ben özellikle besleme ve sahiplendirme merkezi haline gelmesini diliyorum" dedi.

'KÖPEKLERİN İNSANLARIMIZI TEHLİKEYE ATMASI KABUL EDİLEMEZ' Bakan Yumaklı, “Hayvanların şiddete uğraması hiçbir şekilde kabul edilemez. Zaten mevcuttaki kanun bunu şiddetli bir şekilde yasaklıyor. Gerekli maddeleri var. Son yapılan düzenlemelerde de bunu haklı gösterecek herhangi bir düzenleme kesinlikle söz konusu değil. Altını çizelim. Ancak Sokaklarda başıboş gezen ve hem toplumsal hayatı hem de birebir de çocuklardan yaşlılara kadar toplumun her kesiminde insanlarımızın can güvenliğini tehlikeye düşürecek bir noktaya gelmesi de aynı derecede Kabul edilemez. O yüzden biz hep şunu söyledik. Sokaklarda da başıboş hayvanlar olmayacak. Dolayısıyla sahiplendirme birinci noktadadır. Bunlar bireysel sahiplendirmeler olacak. Bireysel sahiplendirmelerin yetmediği yerlerde belediyelerimiz bu tür tesislerle bu sahiplendirmeleri veya sahiplenmeyi yerine getirmiş olacaklar" ifadelerini kullandı.

REKLAM 'ÖNGÖRÜMÜZ 4 MİLYON SAHİPSİZ HAYVAN VAR' Yumaklı, “Bakanlığımızın da ana görevi hem doğal hem de yabani hayatı korumak. Bu alanda son 22 yılda attığımız birçok adım var. Hem tarihi hem de kültürel hem de vicdani sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere hükümetler olarak hükümetlerimiz olarak en olması gerektiği şekilde bütün yatırımlarımızı, bütün eylemlerimizi, bütün yasal düzenlemelerimizi yerine getirmiş durumdayız. Bu kapsamda özellikle bakımevi ve kısırlaştırmayla uzun yıllardır devam eden bakanlığımızın da destek olduğu bir süreç var. Son 15 yılda 63 ilde 118 yerel yönetime bu konuda mali destek verildi. Kısırlaştırmayla ilgili ise bir rakam vereyim. Son 7 yılı veriyorum. 862 binden fazla hayvan için mali destek sağlanmış olduk. Yerel yönetimler tarafından ise yine son 20 yıllık bir veri. 3 milyon sahipsiz hayvanın aşılandığını 2,5 milyon hayvanın da kısırlaştırıldığını ifade etmek istiyorumö ifadelerini kullandı. Bu süreç içerisinde 533 binden fazla hayvan sahiplendirilmiş. Ama görüyorsunuz rakamlar birbirleriyle orantılı değil. Dolayısıyla bir bütün halinde düşünmek durumundayız. Bu rakamları daha önce verdik. Bizim öngörümüz 4 milyon bir sahipsiz hayvanların, hayvanın sokaklarda olduğunu gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında hem yerel yönetimlerimizin hem sivil toplum kuruluşlarımızın hem de hayvan severlerimizin gerçek hayvan severlerimizin elini taşın altına koyması gerekiyor" diye konuştu.

'BU GİBİ TESİSLERİ DEVREYE ALARAK BU SORUNU ÇÖZECEĞİZ' Bakan Yumaklı, “Hayvanları Koruma Kanunu'nda önemli değişiklikler yaptık. Elbette bu kanun değişikliği yapılırken toplumun bütün kesimleriyle yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlara kadar kuruluşlarına kadar vatandaşlarımızdan bu konuda her iki türlü de bir şekilde dahli olan kimler varsa onların da görüşlerini alarak bu yasal düzenlemeyi yasal düzenlemenin daha doğrusu kanundaki değişiklikler kısmını hayata geçirdik. Ancak şunu tekrar ifade edeyim. Bu kanunu ve bu kanundaki en son düzenlemelerin hayata geçmesini istemeyen bir kesim oldu maalesef. Bir bütün olarak hiçbir zaman için bakmadılar. Ben tekraren söylüyorum. Sokaklarda başıboş. Vatandaşımızın iç güdüleriyle hareket ettiği için ki bu hayvanları bizim suçlamamız mümkün değil. İyi de peki nasıl çözeceğiz bu sorunu? Işte bu gibi tesisleri devreye alarak. Bu belediyelerimizin yaptığı gibi sorumluluk bilinciyle görevimizi yerine getirerek" dedi.

REKLAM 'BELEDİYELERE 2028'İN SONUNA KADAR GÖREV VERİLDİ' Yumaklı, “Yasa değişikliğinde belediyelerimize 2028'in sonuna kadar görev verildi. Bu da çarpıtıldı. 2028'e kadar bekleyebiliriz diye. Bu şekilde değil. Bakanlık olarak bütün belediyelerin ve elbette diğer kurum ve kuruluşların bizler de başta olmak üzere yükümlülükleriyle ilgili envanter çalışmasını bitirdik, güncelliyoruz. Bunları günbegün anbean takip ediyoruz, etmeye devam edeceğiz Bakımevi kurmak ve rehabilitasyonlar için biliyorsunuz nüfusu 25 binden fazla olan belediyelerin bütçe gelirlerinin binde 5'ini büyükşehir belediyelerinin ise binde 3'ünü bu tür tesisler için ayırmaları zorunlu. Eğer dönem içerisinde harcamaları yaptıklarını ispat edip daha da fazlasını yapmak istediklerinde Hazine Maliye Bakanlığımız bu harcamanın yüzde 40'ına kadar olan kısmını ilaveten kendilerine tahsis edecek. Bakanlık olarak bizler de 2025 yılında sahipsiz sokak hayvanları için önemli bir miktarda kaynak ayırdık. 2025 yılı bütçemizde bu sorumluluğu yerine getirmek isteyen yerel yönetimlerimize katkıda bulunmak için 1,8 milyar liralık bir kaynağı ayırdık. Burada Hükümetimizin kararlılığını ve söylediğini harekete geçirmek için ne yapması gerekiyorsa onu yaptığını tekraren ifade etmek istiyorum. Bu kaynağı kurmak için kullanmak için aynı zamanda belediye yer tahsisine ihtiyaçları olacak. Aynı şu an içerisinde bulunduğumuz alan gibi. Bu konuda da bakanlığımızın ilgili birimleri belediyelerimizin bu taleplerini karşılayacak karşıladı karşılıyor" diye belirtti.

'BÜTÜN TARAFLAR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR' Bakan Yumaklı, “Ancak bugüne kadar ayırmaları gereken bütçeyi ayırmayan sadece laf kalabalığı yapıp sorumluluklarından sıyrılmak isteyenlerin artık önümüzdeki dönemde bundan kendilerini sıyırmalarını ve konularına konsantrasyonlarına geri dönmelerini bekliyoruz. Dolayısıyla sokaklardan başıboş köpekleri almayı bakımevlerine alınan köpeklerin yaşam kalitelerini doğru sahiplendirilmelerini de bizler bakanlık olarak bakanlığımızın bütün birimleri olarak takip etmeye devam edeceğizö ifadelerini kullandı. Özellikle yasa sonrası bir uygulama yönetmeliği ihtiyacı vardı bununla ilgili de yine bütün taraflarla bu uygulama yönetmeliğini konuştuk. Onlarla paylaştık. Hiçbir şey eksik bırakmak istemedik. İlk taslak metin, tartışılan metnin bir kısmı yine sosyal medyada yer alıyor. Onlara hiçbir şekilde itibar etmeyin. En son hali bütün tarafların önerileri, düşünceleri dikkate alınarak revize edilmiş durumda. Dolayısıyla bunu da önümüzdeki Bugünlerde artık resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe sokmuş olacağız inşallah. Peki ne var bu uygulama yönetmeliğinde? Kurumların görevleri var. Köpek sahiplenme süreci var. Hayvan sahiplerinin sorumlulukları var. Bakımevleri, doğal yaşam alanları, özel hayvan yaşam evlerinin şartları gibi pek çok hususu burada düzenlemiş durumdayız. Ben tekraren bu sorunu çözmek için çünkü bu bunu sorun oldu. Artık herkes tarafından kabul edilmiş durumda. Bütün tarafların elini taşın altına koyması gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN SALDIRAYA UĞRAMASINI KABUL EDECEK DURUMDA DEĞİLİZ' Açılış sonunda barınakta incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, barınaktan 6 aylık 'Zeytin' ismini verdikleri köpeği sahiplendi. Burada konuşan Yumaklı, “Bizde zeytini sahiplenmiş olduk. Hayvanların yeri başıboş sokaklar değil. Onlar içgüdüleri ile hareket ediyorlar ancak sokaklarda insanların sosyal yaşamını tehdit edecek bir hale bürünmeleri bu hayvanların suçu değil, ancak sokaklarda da hiçbir şey değişmeden hayatlarına devam etsin demekte doğru değil hem bu hayvanlar için hem insanlarımız için. Çocuk oyun alanlarının köpeklere terk edilmesini okula giden çocukların saldırıya uğraması ve herhangi bir vatandaşımızın saldırıya uğramasını da kabul edecek durumda değiliz" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ; SAHİPSİZ HAYVANLARIMIZA DAHA KALİTELİ BİR YAŞAM SUNMAK' Açılış töreninde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise Sokak Hayvanları Beslenme ve Sahiplendirme Merkezi'nin hayata geçirilmesinin hem ilçede hem de İstanbul genelinde hayvan dostlarına yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı. Candaroğlu, konuşmasında merkezin temel amacını vurgulayarak, sahipsiz hayvanların daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Candaroğlu, “Bu projedeki hedefimiz, sahipsiz hayvanlarımıza daha kaliteli bir yaşam sunmak, onların beslenme, tedavi ve sahiplendirme süreçlerini en iyi şekilde sağlamaktır. Sokaklarımızda onların güvenle dolaşabileceği, bizim de huzurla yaşayabileceğimiz bir ortam oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.