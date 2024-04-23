Bakan Yumaklı: Suyun bizden gittiği ülkelerde de yönetilmesi gerekir

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Irak ile imzalanan su alanında iş birliği anlaşmasına ilişkin "Su konusunda sadece bizde değil suyun bizden gittiği ülkelerde de yönetilmesi gerekir. Suyun daha çok bırakılmasından bahsetmiyoruz. Suyun yönetilmesinden bahsediyoruz. İki sınırdaş ülkenin suyla ilgili iş birliği sadece bu iki ülkenin arasındaki iş birliği ile anlamlıdır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 104’üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM'de resepsiyon düzenlendi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yumaklı, su konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Irak ile tarımsal işbirliğini geliştirme yolunda atılan adımların son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, “Su konusunda sadece bizde değil suyun bizden gittiği ülkelerde de yönetilmesi gerekir. Suyun daha çok bırakılmasından bahsetmiyoruz. Suyun yönetilmesinden bahsediyoruz. Yani ‘ben suyu bıraktım’ olmaz. Yönetilmiyorsa nasıl yapacağız? Dolayısıyla şunu söylüyorum. İki sınırdaş ülkenin suyla ilgili iş birliği sadece bu iki ülkenin arasındaki bir iş birliği ile anlamlıdır. Dolayısıyla çalışma grupları zaten var. Aynı şekilde devam edecek. Onların sulama projeleri, onların su depolamaları, su verimliliği gibi. Türkiye'de ne yapıyorsak aynısını onların da yapmasını sağlayacağız” dedi.