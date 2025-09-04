Bakan Yumaklı: Önümüzdeki hafta 6 ilde daha hayvan pazarlarını açacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Bayburt’a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Yumaklı, Vali Mustafa Eldivan’dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Daha sonra esnafı ziyaret eden Bakan Yumaklı ardından AK Parti il Başkanlığı’nda partililerle buluştu. Burada partililere seslenen Bakan Yumaklı, “Bütün alanlarda olduğu gibi tarım sektöründe de büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele daha iyiye ulaşmak için, daha verimli üretim yapabilmek için, daha kaliteli üretim yapabilmek için, ülkemizde bütün ülkelerin milli güvenlik sorunu olarak gördüğü gıda arz güvenliği konusunda herhangi bir problem yaşanmaması içindir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu yine bir cümleyle ifade etmişti. Ben de söyleyeyim; güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer. Son 23 yıldaki ‘nereden nereye geldik’ konusunda verilen en bariz örneklerden birisi de tarım sektörüdür. Çünkü bu sektöre yapılmış olan yatırımlarla, desteklerle, teşviklerle bugün altını çizerek söylüyorum biz tarımsal hasılada Avrupa'da 1’inci, dünyada da 7’nci sıradayız. Gerçekleri saptırmak isteyenler ya da gerçeklerden sizin bakışlarınızı kaçırmak isteyenler, bunların hilafına birçok şey söyleyip sizin başka tarafa doğru bakmanız için ellerinden geleni yapacaklar. Bu onların işi. Ama biz onların hiçbirisine kulak asmıyoruz” diye konuştu.

'GELSİNLER KENDİ İŞLERİNİN PATRONU OLSUNLAR' Hayvancılık konusunda gençlere seslenen Bakan Yumaklı, "Tabii bütün bu söylediklerimi yapabilmek için, çok fazla etkiye maruz tarım sektörünü bütün bunlardan beri tutabilmek için üretim planlaması gerçekleştirdik. Bütün destekleme sistemimizi, kredi sistemimizi bunlara uygun hale getirdik. Hem bunu bitkisel üretimde yaptık hem hayvansal üretimde yaptık. Hayvansal üretimde hangi ürünlerin nerede üretilebileceğine dair yeni planlamalar yaptık. Besi bölgeleri oluşturduk, süt bölgeleri oluşturduk. Yani besi bölgelerinin içerisinde farklı farklı projeler geliştiriyoruz, geliştirmeye de devam edeceğiz. Bayburt da besi bölgelerinin içerisinde yer alan illerimizden bir tanesi. Ben buradan bütün Bayburt'taki üreticilerimize, bütün kardeşlerimize hatta ve hatta gurbette istediği işi elde edememiş, 'Ya ben şimdi ne yapsam, iş problemim var' diyen bütün genç kardeşlerime buradan bir duyuru yapayım: Gelsinler, atalarının babalarının topraklarında kendi işlerinin patronu olsunlar. Bizim Bakanlık olarak vermiş olduğumuz teşviklerin ve desteklerin, eminim ki hakkıyla üretim yapanlara sağladığı fayda, onların dışarıda bulacağı faydadan katbekat daha fazla olacaktır. Buradan da belirtmek istiyorum" dedi.

‘YENİ ŞAP CİNSİNE KARŞI AŞIYI GELİŞTİRİLDİ’ Şap hastalığı ile ilgili açıklamalar da bulunan Bakan Yumalı, “Bir şap hastalığı, maalesef 1965’ten sonra ilk defa ülkemizde oldu. Ama ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu buradan da ifade etmek istiyorum. Bizim Şap Enstitüsü diye bir kurumumuz var, kadim bir kurum. Hemen, derhal bu yeni şap cinsine karşı aşıyı geliştirdi. Aşılara başladık peyderpey. Tabii, kapatmış olduğumuz hareketi engellemek için hayvan pazarlarını da aşılama oranı yüzde 85 üzerine çıkmış olan illerimizde açmaya başladık. Aynı şekilde 38 ilimizi açmıştık. Önümüzdeki hafta inşallah Erzurum’da, Kars’ta, Ardahan’da, Ağrı’da, Artvin’de ve Iğdır’da hayvan pazarlarını açacağız. Oradaki aşılamalar belli bir orana ulaştı. Yine aynı şekilde Bayburt’ta da arkadaşlarımız bugün 8 kişilik bir ilave ekiple geldiler. Zaten bunun dışında da yine ilave ekipleri göndereceğiz. İnşallah Bayburt’u da 15 gün içerisinde aşılamaları tamamlayarak hayvan pazarlarını açmış olacağız” diye konuştu.