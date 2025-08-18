Habertürk
        Haberler Gündem Bakan Yumaklı, devam eden yangınlara ilişkin son durumu paylaştı - Güncel haberler

        Bakan Yumaklı, devam eden yangınlara ilişkin son durumu paylaştı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Gelibolu ve Adana İmamoğlu'ndaki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 00:25 Güncelleme: 18.08.2025 - 00:25
        Yangınlara ilişkin son durumu paylaştı
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından, devam eden orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.

        Orman kahramanlarının yangınlarla aralıksız mücadele ettiğini belirten Yumaklı, "Çanakkale Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir." ifadelerini kullandı.

        Bakan Yumaklı, Adana İmamoğlu'ndaki yangına ilişkin de bilgi vererek, "Adana İmamoğlu'ndaki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil Vatan'ımızı savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

