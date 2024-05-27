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        Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanları açıklaması

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sokak hayvanları ile ilgili paylaşımda bulundu. Yumaklı, "Başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrolü, kısırlaştırma ile mümkündür. Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:20 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:20
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        Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanları açıklaması
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki başıboş köpek sayısının 4 milyona yakın olduğunu belirterek, "Bilimsel verilere göre başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70'inin kısırlaştırılması ile mümkündür. Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir" dedi.

        DHA'nın haberine göre Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başıboş sokak köpekleri sorununun temelinde, bu hayvanların sorumluluklarını yasal olarak üstlenen sahip bir kişi veya kurumun olmaması yattığını söyledi.

        Bu konuya dair çözüm tartışmalarında, teknik bazı bilgilerin göz önünde bulundurulması mecburiyeti olduğunu dikkat çekerek, "Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir. Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70'inin kısırlaştırılması ile mümkündür. Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir" dedi.

        "TÜM TARTIŞMALAR SON DERECE DEĞERLİDİR"

        Ayrıca Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü tarafından kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde tanımlandığını vurgulayan Yumaklı, "Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023 yılında bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır. Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikardır. İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda hayvana çarpma ile gerçekleşen 3 bin 534 trafik kazasında, 55 ölüm ve 5 bin 147 yaralanma vakası kayıtlara geçmiştir. Bu soruna dair son günlerde kamuoyunda yapılan sağduyulu tüm tartışmalar, görüş ve öneriler, doğru çözüme ulaşmak için son derece değerlidir. Bilim insanları başta olmak üzere, konunun uzmanlarının gerçekçi çözüm önerileri ve vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

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