        Bakan Yumaklı'dan sellere ilişkin açıklama

        Bakan Yumaklı'dan Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan taşkın ve sellere ilişkin açıklama

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taşkın ve sel felaketlerine karşı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün "Yeşil Karıncalarının" vatandaşların yanında yer aldığını belirterek, "Koordineli ve etkin bir şekilde yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 135 iş makinesi-ekipman ve 183 personelimizle aralıksız olarak sahada görev alıyoruz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 19:36 Güncelleme: 21.09.2025 - 19:36
        Bakan Yumaklı'dan sellere ilişkin açıklama
        Bakan Yumaklı, Nsosyal hesabından Karadeniz Bölgesi'ndeki söz konusu illerde yaşanan taşkın ve sellere ilişkin paylaşım yaptı.

        Yağışların yol açtığı taşkın ve sel felaketlerine karşı "DSİ'nin Yeşil Karıncalarının" ilk andan itibaren sahada, vatandaşların yanında yer almaya devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Koordineli ve etkin bir şekilde yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 135 iş makinesi-ekipman ve 183 personelimizle aralıksız olarak sahada görev alıyoruz. Sel ve taşkınlardan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

