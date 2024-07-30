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        Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanları açıklaması

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşan sokak hayvanları düzenlemesi ile ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlayan Yumaklı, sahipsiz hayvanlara yönelik Kanun'un ardından ikincil mevzuatın hazırlıklarını da büyük oranda tamamladıklarına işaret ederek, "Kanun'un son haline göre, burada Kanun'da yer alan hususların uygulamasını da tarifleyerek, bir yönetmelik çıkartmış olacağız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 12:35 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:35
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        Sokak hayvanları açıklaması
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz hayvanlara yönelik Kanun'un ardından ikincil mevzuatın hazırlıklarını da büyük oranda tamamladıklarına işaret ederek, "Kanun'un son haline göre, burada Kanun'da yer alan hususların uygulamasını da tarifleyerek, bir yönetmelik çıkartmış olacağız." dedi.

        Yumaklı, Habertürk TV'de açıklamalarda bulunarak TBMM'de kabul edilen ve sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren Kanun'u değerlendirdi.

        "SORUN, HAYVANLARIN SAHİPSİZ OLMA SORUNU"

        Yaşanan birçok nahoş olayın sorunun ortaya çıkmasına sebep olduğunu bildiren Yumaklı, sorunun, sokaklarda hiç kimsenin tasvip etmediği, davranış biçimleri değişmiş, kontrol edilemez hale gelmiş, sosyal hayatı çok ciddi bir şekilde etkilemeye başlayan sahipsiz köpeklerden başladığını söyledi.

        Yumaklı, bu sorunun kaynağını tespit edip, buna göre bir teknik çalışma yaptıklarına işaret ederek, baştan beri sorunun "hayvanların sahipsiz olma sorunu" olduğunu dile getirdiklerini belirtti.

        Sokaklarda sahipsiz hayvan/köpek olmamasına dönük çalışma başlattıklarını belirten Yumaklı, "Katliam Yasası diyerek toplumun algısını gerçeklerden başka yere doğru yönlendirmek isteyenlere bir daha Kanun'u okumalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Yumaklı, Kanun'da belediyelerle ilgili düzenlemede parti ayrımı olmadığının altını çizerek, çalışmada halihazırda sorun teşkil eden hususların ortadan kaldırılmasının söz konusu olduğunu, kanunlaşma sürecindeki gidişatın da böyle olduğunu ifade etti.

        "İKİNCİL MEVZUATIN HAZIRLIKLARINI BÜYÜK ORANDA TAMAMLADIK"

        Kanunun problemin çözümü için en uygun hal olduğunu bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girer, bu birincisi. İkincisi, belediyeler bununla ilgili bütün tedbirlerini o yürürlüğe giriş tarihinden itibaren almak durumundalar. Mevcutta barınakları olan belediyeler var, olmayanlar da süratli bir şekilde bunun yapımına girmek zorundalar. 2028'e kadar bir mühlet diye bir şey yok. Öncesinde de vardı, halihazırda da devam eden bir husus bu."

        Yumaklı, Kanun'un hükümlerini uygulamayan belediyelere yönelik yaptırımlara ilişkin "en büyük yaptırımın halkın vicdanı" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        Türk milletinin bu konuda gereğini yapacağına işaret eden Yumaklı, Kanun'da, hükümleri uygulamayanlara karşı hapis cezaları da dahil, yaptırımların yer aldığını belirtti. Yumaklı, bu yaptırımlarda da parti ayrımının olmadığına, kim görevini yerine getirmiyorsa buradaki yaptırımlara tabi olacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Biz şimdi bu Kanun'dan sonra ikincil mevzuatın hazırlıklarını büyük oranda tamamladık. Kanun'un son haline gelmesini bekliyorduk. Kanun teklifi komisyona verildiği andan itibaren biz zaten çalışmalarımıza başlamıştık. Kanun'un son haline göre, burada Kanun'da yer alan hususların uygulamasını da tarifleyerek, bir yönetmelik çıkartmış olacağız. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu konuda görevli. Dolayısıyla bütün denetim hususlarını bu Genel Müdürlüğümüz takip edecek."

        Yayınlayacakları yönetmelikte barınaklarla ilgili de düzenleme yapılacağını bildiren Yumaklı, söz konusu yönetmelikte barınakların standartlarının belirlenmiş olacağını ve bunların dışındakilere izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

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