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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Yumaklı açıkladı: 81 ilde eş zamanlı gıda denetimleri başladı - İş-Yaşam Haberleri

        81 ilde eş zamanlı gıda denetimleri başladı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilde üç hafta sürecek eş zamanlı gıda denetimlerinin 21 Ağustos itibarıyla başladığını açıkladı. Bakan Yumaklı, "Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 07:03
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        81 ilde eş zamanlı gıda denetimleri başladı
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplu tüketim yerlerinin rutin gıda denetimlerine ilaveten 7 bin 628 personelin katılımıyla 81 ilde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün (21 Ağustos) itibarıyla başlattıklarını bildirdi.

        Yumaklı, sosyal medya hesabından denetimlere ilişkin şu paylaşımda bulundu:

        "Yıl boyunca gerçekleştirilen toplu tüketim yerlerindeki rutin gıda denetimlerimize ilaveten, 7 bin 628 personelimizin katılımıyla 81 ilimizde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattık. Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
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