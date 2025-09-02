Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.855,06 %-3,77
        DOLAR 41,1598 %0,10
        EURO 48,0371 %-0,32
        GRAM ALTIN 4.621,80 %0,54
        FAİZ 39,13 %0,51
        GÜMÜŞ GRAM 53,53 %-0,65
        BITCOIN 111.515,00 %2,43
        GBP/TRY 55,1714 %-0,96
        EUR/USD 1,1663 %-0,41
        BRENT 68,44 %0,45
        ÇEYREK ALTIN 7.555,41 %0,52
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Yumaklı: 14 ilde daha hayvan pazarları aktif hale getirildi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Yumaklı: 14 ilde daha hayvan pazarları aktif hale getirildi

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hastalığının yeni serotipi nedeniyle ülke genelinde kapatılan hayvan pazarlarının, aşılamanın yüzde 85'i aştığı illerde tekrar açıldığını belirterek, bu çalışmalar sonucu 14 ilin daha eklenmesiyle hayvan pazarlarının aktif hale getirildiği il sayısının 38'e ulaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 17:12 Güncelleme: 02.09.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yumaklı: 14 ilde daha hayvan pazarları aktif hale getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hızlıca harekete geçtiğini vurguladı. Şap Enstitüsü tarafından bu yeni serotipe yönelik etkili aşının kısa sürede üretildiğini aktaran Yumaklı, "Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketleri kısıtlanmış, hayvan pazarları tedbiren kapatılmıştır. Bu süreçte, Şap Enstitüsü tarafından üretilen 14 milyon doz aşı 81 ilde sahaya sevk edilmiştir. Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımı büyük ölçüde kontrol altına alınmış, hayvan pazarlarının açılma süreci başlamış ve halihazırda bu süreç devam etmektedir" bilgisini verdi.

        REKLAM

        Bakan Yumaklı, ilk olarak aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli, ardından da Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta hayvan pazarlarının yeniden açıldığını anımsattı.

        '38 İLİMİZDEKİ HAYVAN PAZARLARI YENİDEN AKTİF HALE GETİRİLDİ'

        Bu hafta aşılama oranları yüzde 85'i geçen 14 ildeki hayvan pazarlarının daha açıldığının altını çizen Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Yozgat, Sivas, Kayseri, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da da bu hafta hayvan pazarları açıldı. Böylece toplam 38 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir. Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla birlikte, diğer illerdeki hayvan pazarlarını da kademeli olarak açmış olacağız. Bu kapsamda önümüzdeki hafta da Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Artvin’deki pazarların açılmasını planlıyoruz. Veteriner hekimlerimiz büyük bir fedakarlıkla sahada aşılama çalışmalarını yürütmektedir. Bakanlık olarak, hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Üreticilerimizin emeğini, ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz."

        Yumaklı, şap hastalığıyla mücadele sürecinde bazı çevrelerce ortaya atılan şap aşısının hastalığı yaydığı, aşının etkisiz olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        İlkay Gündoğan G.Saray için İstanbul'da!
        İlkay Gündoğan G.Saray için İstanbul'da!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Barış Alper kalıyor!
        Barış Alper kalıyor!
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Hiranur'u hastaneden önce otluk alana götürmüşler!
        Hiranur'u hastaneden önce otluk alana götürmüşler!
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Habertürk Anasayfa