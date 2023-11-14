Bakan Yerlikaya: Son 1 ayda 79 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerimize hakaret eden, halkımızı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahsa işlem yapıldığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden halkımızı ayrıştırmaya, dini, milli ve manevi değerlerimizle, devlet büyüklerimize hakaret edenlere göz yummadık, yummayacağız❗️



Sosyal medya hesapları üzerinden hesap yapanların hesaplarını bozacağız.



Son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini,… pic.twitter.com/3sGMkla0IK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2023

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sosyal medya üzerinden halkımızı ayrıştırmaya, dini, milli ve manevi değerlerimizle, devlet büyüklerimize hakaret edenlere göz yummadık, yummayacağız.

Sosyal medya hesapları üzerinden hesap yapanların hesaplarını bozacağız.

Son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerimize hakaret eden, halkımızı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

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Son 4 gün içinde “Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçundan 8 hesap hakkında inceleme başlatıldı.

Ayrıca; sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden son 1 ayda 60.338.566 hesaptan 1.432.556.601 paylaşım yapıldığı tespit edildi.

Paylaşım yapan hesapların %27.86’sının bilgisayarlar tarafından yönetilen BOT hesaplar olduğu belirlendi. Paylaşımların %41’inin (587.348.206 tweet) olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi.

Halkımızın bu tür paylaşımlara ve hesaplara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz.

Özellikle son dönemde dinimize, ahlaki değerlerimize hakaret eden hadsizlere hemen işlem yapıyoruz, adalete teslim ediyoruz.