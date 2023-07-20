Bakan Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı Braverman ile görüştü

Bakan Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı Braverman ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, telefon görüşmesinde işbirliği, göç ve stratejik güvenlik konularını ele aldı
Giriş: 20.07.2023 - 02:47
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefonda görüştü.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Braverman ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Kendileriyle bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk." bilgisini verdi.