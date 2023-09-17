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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon! Bakan Yerlikaya paylaştı... - Son dakika haberleri

        Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı! İstanbul'da 4 zehir taciri yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 44 kilo skunk maddesinin ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya 4 zehir tacirinin tutuklandığını belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 21:25 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:42
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        İstanbul'da 4 zehir taciri yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildiğini ve gözaltına alınan 4 uyuşturucu satıcısının tutuklandığını belirterek, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz" dedi.

        "GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da gerçekleşen narkotik operasyonunda 4 zehir taciri tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce Büyükçekmece ve Üsküdar'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda yakalanan 4 şahıs tutuklandı.

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        "TEBRİK EDİYORUM"

        Operasyonlar sonucunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

        Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.

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        #Ali Yerlikaya
        #narkotik operasyonu
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