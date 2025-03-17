Bakan Yerlikaya duyurdu! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir hafta içinde Türkiye'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan aralarında FETÖ, PKK/KCK terör örgütü üyesi şüphelilerin de bulunduğu 25 kişiden 13'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne'de son bir hafta içinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 14'ü FETÖ, 3'ü terör örgütü PKK/KCK üyesi, 8'i asayiş suçlarından aranan 25 şüphelinin, sınır bölgesinde yakalandığını belirtti.

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Edirne'de son 1 hafta içinde Yasa Dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan;

⛔ 14'ü FETÖ Terör Örgütü üyesi,

⛔ 3'ü PKK/KCK Terör Örgütü üyesi ve

⛔ 8'i Asayiş suçlarından (Kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti) aranan toplam: 25 şüpheli, SINIR BÖLGESİNDE… pic.twitter.com/66AArQb5QQ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 17, 2025

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerden 13'ünün tutuklandığını, 8'i hakkında da adli kontrol kararının verildiğini aktaran Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

Yerlikaya, sınırlarda alınan ve alınmaya devam eden fiziki güvenlik tedbirlerinin, terör faaliyetlerinin önüne geçilmesi, düzensiz göç hareketleri ile göçmen kaçakçılığı da dahil her türlü kaçakçılıkla mücadele edilmesi, Türkiye'de suç işleyerek yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için elzem olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Yürütülen kararlı ve etkin çalışmalar sonucunda sadece Edirne-Kırklareli sınır hattında ve sınır kapılarında 1 Ocak-6 Mart 2024 tarihleri arasında 887 göçmen kaçakçısı organizatörü, 652 terör örgütü mensubu (FETÖ, PKK/KCK) ve 765 adli suçlardan (kasten adam öldürme, uyuşturucu vb. hapis cezası almış olan) olmak üzere toplam 2 bin 304 şahıs yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştır. Edirne Valimizi, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve Edirne İl Jandarma Komutanlığımız ile İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."