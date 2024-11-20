Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu: 109 bin 451 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

        Bakan Yerlikaya duyurdu: 109 bin 451 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

        İçişleri Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı Bütçe sunumunda "Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizi azim ve karalılıkla aralıksız sürdürüyoruz" denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 20:04 Güncelleme: 20.11.2024 - 20:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya duyurdu: 109 bin 451 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten paylaştı.

        İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı:

        İçişleri Bakanlığımızın Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı Bütçe sunumumuzdan;

        GÖÇ:

        Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizi azim ve karalılıkla aralıksız sürdürüyoruz❗

        Bu kapsamda,

        2024 yılının ilk 10 ayında,

        Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin

        3 bin 924'ü tutuklandı.

        4 bin 427 araca el konuldu.

        Düzensiz göçle mücadele kapsamında;

        97 bin 168 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişini engelledi.

        REKLAM

        109 bin 451 düzensiz göçmen hudutlarımızdan sınır dışı edildi.

        Sıkı denetimler sonucu yakalanacağını anlayan; vize, vize muafiyeti veya ikamet ihlalinde olan 302 bin 826 yabancı kendiliğinden sınırlarımızı terk etti.

        "GEÇİCİ KORUMA ALTINDA BULUNAN SURİYELİLER"

        Ülkemiz genelinde, 2023 Eylül ayında yasal kalış hakkı bulunan tüm yabancıların adres tahkikatlarına başladık.

        Bu süreç, 2024 yılı Mayıs ayına kadar sürdü. Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerden; 731 bin 146’sının adreslerinin, “güncel olmadığı” tespit edildi. Kendilerine adreslerini güncellemeleri için 90 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında Türkçe ve Arapça SMS’li bilgilendirmeler yapıldı.

        81 ilimizde Valiliklerimiz koordinesinde; STK’larla bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde 580 bin 819 Suriyeli, adreslerini güncelledi veya adres güncellemek için randevu aldı.

        REKLAM

        Bu süreçte, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına yazı yazdık. Adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin en son aldıkları kamu hizmetlerini, yani en son bıraktıkları izi istedik.

        Adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin yabancı kimlik numaralarını pasife aldık. Bunun anlamı şu: “Kimlik numarası pasife alınanlar (adreslerini güncellemedikçe), Türkiye’de acil sağlık hizmetleri hariç hiçbir kamu hizmetine erişemezler.”

        Tüm bu çalışmalardan sonra 2024 yılı 1 ekim tarihinde yeni bir aşamaya geçtik ve elde ettiğimiz verileri analiz ettik.

        Kamu kurumlarımızdan hizmet almayan yani herhangi bir iz bırakmayan, verilen süreler zarfında adreslerini güncellemeyen bir kesim kaldı. Örneğin bir ailenin, çocukları okula gitmemiş, hastaneye gitmemiş ve sosyal uyum yardımları almamış. 13 yılın sonunda, örnekte olduğu gibi, Avrupa’ya geçtiğini değerlendirdiğimiz, Suriyeliler hakkında gerekli güncellemeleri yaparak kayıtlarımızdan düştük!

        Ülkemizde yaşayan Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerin toplam sayısı 2 milyon 935 bin 742 dir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
        Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Habertürk Anasayfa