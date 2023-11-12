İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı’da Gürbulak Gümrük Kapısında incelemelerde bulundu.

İHA'nın haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Ağrı’ya geldi.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında Ağrı Valisi Mustafa Koç ve Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, buradan helikopterle Gürbulak Gümrük Kapısına gitti. Burada Sınır Güvenliği Toplantısına katılan içişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantının ardından basın açıklamasında bulundu.

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Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığımız tarafından yapım süreci hızlandırılan Gürbulak Sınır Kapımız var. 2 etaptan oluşuyor. İlk etabı yakın bir zamanda tamamlanacak. 2’inci etap ise 2025’in ortalarında tamamlanacak. Türkiye’de yapılan yeni nesil kapılar gibi Gürbulak’ta modern yüzüyle hizmete alınmış olacak. Biliyorsunuz Bakanlık olarak terörle mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve diğer suçla mücadele unsurlarıyla kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Biz sınır duvarı ve duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz. Buradaki gücümüz arttıkça onların da cesaretlerinin kırıldığına ve farklı göç rotaları arayışı içerisine girdiklerini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu noktada hiçbir şekilde durmayacağız. Günlük ortalaması 818 araç giriş ve çıkışı ve 3 binin biraz altında da yolcu giriş çıkışının olduğu bir kapımız. İhracat ve ithalat toplamı 1 milyar dolar civarında olan bir kapımız. Bilinsin ki devletimizin tüm imkan ve kabiliyetlerimizle buradadır. Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir.”