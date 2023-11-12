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        Haberler Gündem Güncel Bakan Yerlikaya'dan sınır güvenliği açıklaması: Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir - Gündem haberleri

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da Gürbulak Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Yerlikaya burada yaptığı açıklamada, "Biz sınır duvarı ve duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz. Buradaki gücümüz arttıkça onların da cesaretlerinin kırıldığına ve farklı göç rotaları arayışı içerisine girdiklerini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Bilinsin ki devletimizin tüm imkan ve kabiliyetlerimizle buradadır. Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:12
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        "Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir"
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı’da Gürbulak Gümrük Kapısında incelemelerde bulundu.

        İHA'nın haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Ağrı’ya geldi.

        Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında Ağrı Valisi Mustafa Koç ve Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, buradan helikopterle Gürbulak Gümrük Kapısına gitti. Burada Sınır Güvenliği Toplantısına katılan içişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantının ardından basın açıklamasında bulundu.

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        Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığımız tarafından yapım süreci hızlandırılan Gürbulak Sınır Kapımız var. 2 etaptan oluşuyor. İlk etabı yakın bir zamanda tamamlanacak. 2’inci etap ise 2025’in ortalarında tamamlanacak. Türkiye’de yapılan yeni nesil kapılar gibi Gürbulak’ta modern yüzüyle hizmete alınmış olacak. Biliyorsunuz Bakanlık olarak terörle mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve diğer suçla mücadele unsurlarıyla kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Biz sınır duvarı ve duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz. Buradaki gücümüz arttıkça onların da cesaretlerinin kırıldığına ve farklı göç rotaları arayışı içerisine girdiklerini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu noktada hiçbir şekilde durmayacağız. Günlük ortalaması 818 araç giriş ve çıkışı ve 3 binin biraz altında da yolcu giriş çıkışının olduğu bir kapımız. İhracat ve ithalat toplamı 1 milyar dolar civarında olan bir kapımız. Bilinsin ki devletimizin tüm imkan ve kabiliyetlerimizle buradadır. Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir.”

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        Toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Gümrük Muhafaza Müdürü Recep Koşal, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve il protokol üyeleri katıldı.

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