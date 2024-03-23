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        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'daki trafik kazasında şehit olan polis memuru için taziye mesajı - Güncel haberler

        Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'daki trafik kazasında şehit olan polis memuru için taziye mesajı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Şişli İlçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Furkan Bor için başsağlığı diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 06:24 Güncelleme: 23.03.2024 - 06:24
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        Bakan Yerlikaya'dan şehit polis için taziye mesajı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Bor'un seyir halindeyken yunus ekibinin geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu hatırlattı.

        Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Ali Yerlikaya
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