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Bakan Yerlikaya'dan depremzedelere yönelik kira yardımlarına ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde depremzede 330 bin hane için yapılan kira yardımlarının üçüncü taksitlerinin bayramdan önce ödeneceğini açıkladı.

Giriş: 17.06.2023 - 19:38 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Yerlikaya'dan depremzedelere yönelik kira yardımlarına ilişkin açıklama:
AA

Malatya'da geçici konteyner kent ve çarşıları ziyaret eden Yerlikaya, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Depremlerin ardından devam eden çalışmalara ilişkin brifing alan Yerlikaya, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, depremlerden etkilenen illerin afet öncesinden de iyi hale getirilmesi için çabaladıklarının söyledi.

Yerlikaya, depremzede ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılara da 3 bin lira kira yardımı yapıldığını hatırlatarak, "Bunların ilk 2 ayını ödedik. Türkiye genelinde 330 bin, Malatya'mızda 45 bin 700 hane kira yardımı alıyor. Onların üçüncü taksitlerinin tümünü bayramdan önce ödeyeceğiz." dedi.

Malatya'da çadırlarda kalmaya devam eden az sayıda depremzedenin iki ay içinde konteynerlere yerleştirilmesinin planlandığını söyleyen Yerlikaya, ilde 20 binin üzerinde hanenin konteynerlerde kaldığını belirtti.

Yerlikaya, il genelinde konteyner sayısının ağustos sonuna kadar 37 bine ulaşacağını ifade ederek, "Hava sıcaklığından dolayı Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'da başlattığımız konteynerlere klima takma çalışmalarını, inşallah Malatya'mızda da süratle yapacağız." diye konuştu.

KALICI KONUTLAR

Merkezde 66 bin 69 çok katlı afet konutu, kırsalda 25 bin 595 köy evi olmak üzere, il genelinde toplam 91 bin 664 afet konutunun planlandığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 21 bin 304'ünün ihalesinin yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, Malatya'da planlaması yapılan 3 bin 803 geçici iş yerinden 3 bin 226'sının da tamamlandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığınca 6 Şubat'tan itibaren Malatya'ya toplam 5 milyar 523 milyon lira kaynak harcandığını ifade etti.

Fotoğraf: AA

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