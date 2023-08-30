Bakan Yerlikaya: Bingöl ve Osmaniye'de 5 zehir taciri tutuklandı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl ve Osmaniye'de narkotik birimlerimizin düzenlediği operasyonlarda 5 zehir taciri tutuklandı. Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda: 57 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. 3 zehir taciri tutuklandı. Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerimiz ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında: 145 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. 2 zehir taciri tutuklandı. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.

BİNGÖL VE OSMANİYE'DE NARKOTİK BİRİMLERİMİZİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLARDA 5 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI❗️



❌#Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda:



57 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. 3 zehir taciri tutuklandı.



❌#Osmaniye Narkotik… pic.twitter.com/WFUBF4cKTo — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 30, 2023

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.