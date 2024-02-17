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        Haberler Gündem Politika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 200 bin konutu teslim edeceğiz

        Bakan Yerlikaya: 200 bin konutu teslim edeceğiz

        Kahramanmaraş depremlerinde ağır yara alan Malatya'da deprem konutlarından 6 bin 181'i İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın katılımıyla hak sahiplerine verildi. Yerlikaya "Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 19:02 Güncelleme: 17.02.2024 - 19:08
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        "200 bin konutu teslim edeceğiz"
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde 75 bin konutun teslimini 2 ay içinde yapmayı hedeflediklerini söyledi.

        Yerlikaya, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ndeki konuşmasında, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Bakan Yerlikaya, 6 Şubat'taki acı günlerden sonra dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

        "Asrın felaketi"ni hep birlikte asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdüklerini vurgulayan Yerlikaya, "Devletimiz, aziz milletimiz ve Malatya'mız el ele verdik. Her zorluğu birlikte aştık. Hamdolsun işte bugün de bu zorluklardan birini daha aşıyoruz. Malatya'da, siz kardeşlerimizle birlikte deprem konutlarımızın kura ve anahtar teslim törenini şükürler olsun gerçekleştiriyoruz. Sizleri, depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmaya hiç şüpheniz olmasın devam ediyoruz." diye konuştu.

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        Her zaman depremzedelerin yanında olduklarını aktaran Yerlikaya, depremde kaybettikleri vatandaşları ve enkazda kalan hayalleri hiç unutmadıklarını ifade etti.

        Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz ancak diğer tüm kayıplarımızı telafi etmekte Allah'ın izniyle kararlıyız. Yıkılan evlerin daha modern ve güvenlisini yeniden yapacağız demiştik. Yıkılan iş yerlerinin daha ferah, daha modernini yeniden inşa edeceğiz demiştik. Şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracağız demiştik. Hamdolsun bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bakın tüm dünya bunu söylüyor ve her gittiğimiz yerde tüm kabine üyesi arkadaşlarımıza, vekillerimize bunu söylüyoruz. Tüm dünya diyor ki 'Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyorsunuz.' Gerçekleştiriyoruz tabii ki. Hedefimiz 2 ay içerisinde deprem bölgesi genelinde, bu 11 ilimizde tam 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini Allah'ın izniyle hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Toplam hak sahibimiz 389 bin. Bunun tamamını Allah'ın izniyle önümüzdeki yıl sizlere teslim edeceğiz."

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        Malatya'yı daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracaklarını anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

        "Malatya'da 69 bin 471 konut, 8 bin 163 iş yeri, 2 bin 587 ahır olmak üzere toplam 80 bin 221 hak sahibimiz bulunuyor. Bugün, 5 bin 140'ı il ve ilçe merkezlerimizde, 1041'i kırsalda olmak üzere toplam 6 bin 181 konutumuzun kuralarını çekip siz kıymetli hak sahiplerine anahtarlarını teslim ediyoruz. Yine yaklaşık 18 bin konutumuzun yapımı da olanca hızıyla devam ediyor. Bir yandan da ihalelerimizi yapıyoruz. İnşallah devam edenleri de hızlıca bitirecek ve sizlere teslim edeceğiz. Biz kararlıyız burada ve diğer 10 ilimizde hayat yeniden normale dönene kadar ellerimiz sizlerin ellerinden bir an olsun ayrılmayacak. Siz gönlünüzü ferah tutun. Malatya'mızı çok daha güçlü bir şekilde yeniden ayağa kaldıracağız. Yeniden aziz milletimizin gözbebeği yapacağız. Güzel Malatya'mız için gece gündüz, kar kış demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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        Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileyerek, anahtarlarını alanların yeni yuvasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Yerlikaya, asrın birlikteliğine liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Törene, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve İhsan Koca ile AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er ile hak sahipleri katıldı.

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, daha sonra kurada ismi çıkan hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Ali Yerlikaya
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