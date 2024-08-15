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        Haberler Gündem Bakan Yerlikay duyurdu! "Gereği yapıldı"

        Bakan Yerlikaya sosyal medyasından duyurdu! "Gereği yapıldı"

        Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nu kapatıp halay çeken düğün magandaları polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saygısızca araç kullananlar, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanlar, karayolunu kapatarak trafik akışını engelleyenler; bu tür davranışlardan vazgeçin. Böyle davrandığınız takdirde sizleri bir bir tespit edip adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 20:02 Güncelleme: 15.08.2024 - 20:49
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        Bakan Yerlikaya duyurdu! "Gereği yapıldı"
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        Küçükçekmece'deki olay, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Florya mevkiinde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan araç sürücüleri; ne trafiğin yoğunluğuna nede diğer araç sürücülerinin tepkilerine aldırmadan trafiği durdurarak halay çekti. O görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri Kimlikleri tespit edilen Y.K., M.A., A.Ü., M.K. ve Ö.F.B.'yi gözaltına aldı.

        YERLİKAYA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yerlikaya paylaşımında, "Bugün sosyal medyada düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntüler yer aldı. Yapılan incelemede konvoyun İstanbul Küçükçekmece'de yapıldığı belirlendi. Araştırmalar sonucu trafik akışını engelleyenlerin Y.K., M.A., A.Ü., M.K. ve Ö.F.B. adlı şahıslar olduğu belirlenmiş ve şahıslar Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınmışlardır. Şahıslara; Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak, Saygısızca Araç Kullanmak, Diğer Araçların İlerleyişine Engel Olacak Şekilde Sürmek, Konvoy yapmak, Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak, Görüşü engelleyecek film/cam takmak, Yayaların trafiğini tehlikeye sokacak şekilde davranışta bulunmaktan trafik cezaları kesilmiştir. Şahıslar ayrıca TCK'nın 179. maddesi olan “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edileceklerdir. Saygısızca araç kullananlar, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanlar, karayolunu kapatarak trafik akışını engelleyenler; bu tür davranışlardan vazgeçin. Böyle davrandığınız takdirde sizleri bir bir tespit edip adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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