Bakan Yardımcısı'ndan PISA açıklaması

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu´nda, milletvekillerinin sorularına yanıt verdi. Şensoy, Bakanlığa bağlı okullarda 850 bin sınıf olduğunu belirterek, sınıfların mevcuduna ilişkin, yüzde 53'ünün 25 öğrenci ve altında, yüzde 18,5'inin 26'yla 30 arasında, yüzde 15'inin ise 31 ila 35 arasında öğrenciden oluştuğunu aktardı. Şensoy, eşlerin durumuna ilişkin bir soruya, "Eşlerden birisi sözleşmeli, diğeri kadroluysa eğer kadrolu olan eşinin sözleşmeli olduğu yere tayinini yaptırabiliyor. Sadece, burada sözleşmeli olan kadrolu olan eşinin olduğu yere geçiş yapamıyor ama her ikisi de sözleşmeliyse şu anda bununla ilgili herhangi bir geçiş söz konusu değil" açıklamasında bulundu.
Bakanlık olarak 2018'den bu yana elde ettikleri en büyük başarılardan bir tanesinin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) olduğuna vurgu yapan Şensoy, "PISA 2018'de okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke Türkiye olmuş. Bugüne kadar erişmiş olduğu en yüksek dereceye ulaşmış. 466 puan. Türkiye, 2019 senesindeki TIMSS uygulamasında ilk kez TIMSS'in ortalama ölçek puanı sayılan 500 puanını 3 dalda geçmiş bulunmaktadır, 1 dalda da 2 puanla ortalama 500 ölçek puanına yaklaşmıştır ve bugüne kadar elde etmiş olduğu en büyük başarıdır. Katılan ülkeler arasında da puanını en çok artıran ülke olmuştur, TIMSS uygulamasında" diye konuştu.
Şensoy, Bakanlık bünyesinde 73 alanda 2 bin 767'si mesleki ve 990'ının da genel olmak üzere toplam 3 bin 750 kursun bulunduğu bilgisini verdi. Şensoy, bu kurslardan öğretmenlerin yanı sıra vatandaşların da yararlanabildiğini bildirdi.
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