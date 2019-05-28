Bakan Yardımcısı Kaymakçı Jean Monnet bursiyerleriyle buluşuyor

30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019-2020 akademik yılı kapsamında Jean Monnet Bursundan faydalanmaya hak kazanan bursiyerlere yönelik "Bursiyer Bilgilendirme Toplantısı" 29 Mayıs 2019 Çarşamba saat 10:00’da Ankara Mövenpick Hotel’de gerçekleştiriliyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Müsteşar Gabriel Munuera Vinals ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu’nun katılımları ile gerçekleştirilecek toplantıda burs almaya hak kazanmış bursiyerlerle bir araya gelinecek. Toplantı açılış konuşmalarının ardından burs, yerleştirme ve sözleşme süreçlerine ilişkin teknik sunumlarla devam edecek.
JEAN MONNET BURS PROGRAMI
Uygulamaya konulduğu 1990 yılından bu yana 2.000’den fazla kişinin faydalandığı Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin en köklü ve en prestijli burs programlarından biridir. Program temel olarak Avrupa Birliği alanında uzmanlaşmış kişi sayısını artırmayı ve bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Program, AB ve Türkiye sivil toplumları arasında diyalog köprüleri kurulmasına katkıda bulunmaktadır.
Jean Monnet Burs Programı, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilintili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmaları desteklemektedir. Burs Programına kamu sektörü çalışanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeli programa başvuru yapabilmektedir.
2019-2020 akademik yılı kapsamında burs almaya hak kazanan 180 bursiyer AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans öğrenimi görme veya araştırma programlarına katılma imkanına sahip olacaktır. Bursiyerler, enerjiden rekabet politikasına, mali hizmetlerden yargı ve temel haklara kadar uzanan çok çeşitli alanlarda akademik çalışmalar gerçekleştirecektir. Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından IPA altında finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, sadece Türkiye’ye özgü bir programdır. Jean Monnet Burs Programına ilişkin detaylı bilgi Jean Monnet Burs Programının (www.jeanmonnet.org.tr) internet adresinde yer almaktadır.
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