Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Sayın Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Sn. Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı. Ancak sevindirici bir gelişme var, dosya sayısını öğrenmiş, diğer bilgileri de umarız bu açıklamadan öğrenir.



