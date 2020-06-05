Bakan Yardımcısı Çam: "Turizm faaliyetlerini artırarak kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret eden Çam, Valilik Şeref Defterini imzaladı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çam, salgın nedeniyle dünyada zor bir dönem geçirildiğini belirtti.
Çam, tüm dünyanın zorlandığı bir süreci atlatma dönemini Türkiye'nin başlattığını ve başarıyla yürütmeye devam ettiğini ifade etti.
Salgınla ilgili dikkat edilmesi, yapılması gerekenlerin sürdüğünü aktaran Çam, "Bir taraftan da ekonominin çarklarının sağlıklı bir şekilde dönmesine devletimiz, hükümetimiz çok özen gösterdi. Yaz döneminin başlaması, seyahat hareketliliğinin yavaş yavaş düzene girmesiyle coğrafyamızda, ülkemizde turizm ve kültürel faaliyetlerin Bilim Kurulu'nun tedbirlerini dikkate alarak arttırılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.
Çam, ziyaretler gerçekleştirerek illerde turizm ve kültürel anlamda kapasite ile imkanlarının geliştirilmesi noktasında çaba harcadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"İnşallah geçtiğimiz yıllardaki turizm faaliyetlerini de arttıracak şekilde çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bilindiği gibi turizm potansiyeli olarak dünyada altıncı ülkeyiz. Sadece deniz, kum, güneş üçleminde kalmayarak arkeolojik kazılarıyla, tarihi geçmişiyle, medeniyet birikimiyle dolu dolu bir devlet olduğumuzun, her köşesinde apayrı tarihi eserin ve mesajının olduğunun, bu zenginliklerin fark edilmesi noktasında çaba sarf ediyoruz."
Salgın sürecinde oluşan fırsatları değerlendirdiklerini de aktaran Çam, yenilenme, yapılanma, dijital dönüşüm noktasında Bakanlığın ciddi çalışmalar yaptığını söyledi.
Çam, Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni de ziyaret etti.
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