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Bakan Yanık'tan ulaşım desteği açıklaması! 2023 öğrencilere ulaşım desteği ne kadar ve ne zaman verilecek? Ulaşım desteği başvuru ekranı

Öğrencilere ulaşım desteği başladı! İşte 2023 ulaşım desteği başvuru ekranı

Sosyal yardım alan ailelerin çocukları için ulaşım desteği dönemi başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk defa uygulanacak destek programıyla sosyal yardımdan faydalanan hanelerde bulunan öğrencilerin eğitim süreçlerine katkıda bulunacaklarını belirtirken konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 02.01.2023 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ulaşım desteği 2023 başvuru ekranı ile ulaşım desteğinin ne kadar olduğuna ilişkin sorgulamalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları sonrasında hız kazandı. Bakan Yanık, yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencisinin yararlanacağı destek programı için 300 milyon liraya yakın bütçe ayırdıklarını açıkladı. İşte merak edilenler...

  • BAKAN YANIK DUYURDU: ULAŞIM DESTEĞİ BAŞLADI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım alan ailelerin farklı ilde ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim eğitimi gören çocuklarının şehirlerarası ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını bildirdi. Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ilk defa uygulanacak destek programıyla sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin eğitim süreçlerine katkıda bulunacaklarını vurguladı.

  • "300 MİLYON BÜTÇE AYIRDIK"

    Yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencisinin yararlanacağı destek programı için 300 milyon liraya yakın bütçe ayırdıklarını belirten Yanık, şu bilgileri verdi:

    "Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 lira. Bu destek programıyla öğrencilerimizin yılda 2 defa gidiş dönüş ulaşım giderleri karşılanacak. Söz konusu programla ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimizin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacağız."

  • BAŞVURULARDA BU DETAYA DİKKAT!

    Yanık, başvuruların öğrenci veya ailesi tarafından ailelerin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılması gerektiğini kaydetti.

  • Sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların ayrım gözetmeksizin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduklarını vurgulayan Yanık, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Bu programımızla öğrencilerimize ve ailelerine destek olmayı ve onlara katkı sağlamayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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