Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Bakan Yanık'tan 'sözleşmeli personel alımı' açıklaması

Bakan Yanık: Sözleşmeli personel alımı, KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlıkta göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli personelin mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendiğini açıkladı

Giriş: 02.06.2023 - 03:08 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Yanık'tan 'sözleşmeli personel alımı' açıklaması
AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ne dediysek o! Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi. Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilirler. Hayırlı olmasını diliyorum."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bursa'da kauçuk fabrikasında yangın
Bursa'da kauçuk fabrikasında yangın
Türk Yıldızları'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin 112. yılına özel video
Türk Yıldızları'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin 112. yılına özel video
Silahlı saldırıya uğrayan akademisyen yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan akademisyen yaralandı
AB'den
AB'den "Kosova'daki yerel seçimler yenilensin" talebi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.