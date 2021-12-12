TBMM Genel Kurulunda 2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık milletvekillerine sunum yaptı. Bakan Yanık, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı’nın iddialarına ilişkin, “Kendisine soru önergesi gönderdikten sonra açıklıkla cevap verdik. Gerekli disiplin işlemleri yaptım. Hassasiyetimiz çok açık. Bağımlılık gibi özellikle madde bağımlılığı gibi ciddi meseleyi tahfif ederek konuşmayı zül kabul ediyorum. Sanki bağımlılıkla hele uyuşturucu bağımlılığı gibi meseleyle mücadele edilmiyor gibi yansıtılması, konunun istismar edilmesi yanlış” ifadelerini kullandı.
Sayıştay’ın son 3 yılda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli olmayan 442 bin 309 kişiye, 11.6 milyar TL usulsüz ödeme yapıldığına ilişkin tespit yönelik Bakan Yanık, “697 milyar gibi ödeme yapılması mümkün değil. Varsayalım ki dil sürçmesi. Milyon diyor. 442 bin kişinin engelli raporu olmadan yardım yapıldığı iddiası doğru değil. 442 bin kişinin engelli raporu var. Vatandaş bütün evraklarını teslim ediyor. Biz gerekli ödemeleri temin ediyoruz. 2006 yılından beri biz fiziksel olarak alıyor ve ödemelerini yapıyoruz ancak e-rapor sistemi 2020 yılında faaliyete geçti. Bazı raporlar sisteme girmedi. İki bakanlığın arasında fark olduğu bahisle Sayıştay farkı çıkardı” şeklinde konuştu.
Bakan Yanık, 25 yıldır şiddetle mücadele ettiğinin altını çizerek, “Şiddetten bahsedenler; Diyarbakır annelerine bakacak, Kandil’e 9 yaşında çıkarılan çocuklara bakacak. Şiddeti konuşacak en son grup sizsiniz” dedi.
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldıktan sonra şiddetin azaldığı yönünde korelasyon kurduğu iddia edildiğini hatırlatan Yanık, “İstanbul Sözleşmesi’nin sadece metin olduğunu, tek başına sebep olamayacağı gibi tek başına ortadan kaldıramayacağını söyledim. Arkasında duramayacağım tek konuşmam yoktur” diye konuştu.
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