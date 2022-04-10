Bakan Yanık: Fırsat vermeyeceğiz

Bakan Derya Yanık, Altındağ Kültür Sarayı'nda 15 Temmuz Derneği tarafından şehit aileleri için düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Yanık, ramazan ayının kendileri için bir sevinç şöleni olduğunu belirtti. Şehitliğin kendi inançlarında çok yüce bir makam olduğunu ifade eden Yanık, "O büyük yüce mertebeye ulaşan şehitlerimizin sayesinde huzurla, güvenle oruçlarımızı açıyoruz. Onlar sayesinde korkamadan bu vatan için çalışmaya devam ediyoruz. Şehitlik, malum bizim için makamların en yücesi, mükafatı Allah katında saklı olan bir mertebe. Onlara layık olmak için elimizden geldiğince çabalıyoruz. Yapmakla mükellefiz" dedi.
'ŞEHİTLERİMİZ HUZUR İÇİNDE OLSUN'
Anadolu topraklarının şehitlikle yoğrulduğunu belirten Yanık, "15 Temmuz'da ortaya çıkan o büyük ruhla, bu silsileyi takip ederek, bu toprakların mayasını takip ederek, o hain darbe girişimini bertaraf ettik. O gün hepimiz, sokaklarda yaşananları, evlerimizde yaşananları biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine hepimiz meydanlara çıktık. Bağımsızlığa göz diken herkese karşı dimdik ayakta durduk. Teröristler milletin meclisini bombalarken, bizler, sizler oradaydık. Asker kisvesine bürünmüş hainler üzerimize kurşunlar yağdırırken, köprüleri tutanlara, yol kesenlere karşı milletin üzerine acımasızca kurşun sıkanlara karşı dimdik durduk. Ne dün ne bugün, hiçbir zaman dağılmadık, kaçmadık, korkmadık. Vatan uğruna şehit olmanın bizim için ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdik" ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, şehit yakınları ve gaziler için çok farklı hizmetler sunduklarını aktararak, "Yiğitle asaleti, vakarla merhameti karakterinde birleştirmiş bir millet olarak gelecek ideallerimize kararlılıkla yürüyoruz. Şehitlerimiz huzur içinde olsun. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ümitlerini korusunlar. Bütün halkımız şuna inansın ki ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21'inci yüzyılın yükselen, muhkem gücü olacağımıza bütün kalbimle inanıyorum" dedi.
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