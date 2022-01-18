Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirterek "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" dedi.
'ÖDEMELER 20 OCAK'A KADAR TAMAMLANACAK'
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşın bu yardımdan faydalandığını kaydeden Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 1798 TL ödeme yapıldığını hatırlatarak "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan toplam 957 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Ocak'a kadar tamamlanacak" diye konuştu.
'ŞUBAT AYINDA ARTIŞ YAPACAĞIZ'
Yanık, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki evde bakım yardımının ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 1798 TL'den 2 bin 299 TL'ye çıkarıldığını belirterek, "Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımıza ödemeleri şubat ayında artışlı şekilde yapacağız. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
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