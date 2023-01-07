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Bakan Yanık, "Ceza Yeme Fıstık Ye" dedi, sürücülere Osmaniye fıstığı ikram etti

Osmaniye’yi Tanıtma Derneği tarafından 7 Ocak Osmaniye’nin kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde Osmaniye-Adana otoyolundaki uygulama noktasında vatandaşlara “Ceza Yeme Fıstık Ye” sloganıyla şehrin sembolü olan yer fıstığı dağıtıldı. Osmaniye’de bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da etkinliğe katılarak sürücülere ve yolculara "iyi yolculuklar" dileğinde bulunup yer fıstığı ikram etti

Giriş: 07.01.2023 - 18:25 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Yanık,
İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, araç sürücülerine "Ceza Yeme Fıstık Ye" sloganıyla Osmaniye'nin meşhur yer fıstığını ikram etti.

Osmaniye’yi Tanıtma Derneği tarafından 7 Ocak Osmaniye’nin kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde Osmaniye-Adana otoyolundaki uygulama noktasında vatandaşlara “Ceza Yeme Fıstık Ye” sloganıyla şehrin sembolü olan yer fıstığı dağıtıldı. Osmaniye’de bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da etkinliğe katılarak sürücülere ve yolculara "iyi yolculuklar" dileğinde bulunup yer fıstığı ikram etti.

Etkinliği düzenleyen Osmaniye’yi Tanıtma Derneği Başkanı Bahri Çolpan, her yıl aynı sloganla aynı noktada araç sürücülerine yer fıstığı ikramı yaptıklarını belirterek, "Bugün Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü. Osmaniye'den geçen araçlara Osmaniye'nin milli ürünü yer fıstığı ikram ediyoruz. Amacımız Osmaniye'mizi tanıtmak. Osmaniye 26 yıllık bir il olmasına rağmen çok fazla tanınmıyor. Özellikle yer fıstığını ve Osmaniye'yi tanıtmak için buradayız” dedi.

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