Bakan Yanık: 9 ayda 150 bin kadına ulaştık

HABERTURK.COM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları ile Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planında yer alan hedefler kapsamında başlattıkları “Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi” seminerlerini bu yıl da sürdürdüklerini belirterek, “Ocak ayından bu yana 15 büyükşehirde yaklaşık 150 bin kişiye ulaştık” dedi.

Kadınların çalışma hayatına aktif katılımlarını sağlamak için başlattıkları Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerini önemsediklerini ifade eden Bakan Yanık, “Kadınların ekonomik kalkınmaya katılımları konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak sosyo-ekonomik konumlarını güçlendirmelerini sağlamak ve aile bütçesini iyi organize edebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Seminerlerde kadınlarımızın para yönetimi, gelir, harcama, birikim, borç, tasarruf, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi gibi konularda farkındalıklarının artırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca seminerlerde ekonomik açıdan güçlenmelerine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgi de veriyoruz” diye konuştu.

Bakan Yanık, seminerlerin salgın tedbirleri kapsamında çevrim içi toplantılarla, sosyal medya ve kitle iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Seminerler, İl Müdürlüklerimizde Finansal Okuryazarlık Eğitici Eğitimi alan meslek elemanları tarafından veriliyor. Bu kapsamda Ocak ayından bu yana seminerlerden 15 büyükşehirde yaklaşık 150 bin kişi yararlandı. Yılsonuna kadar 5 ilde 25.000 kişiye daha ulaşmayı hedefliyoruz. ” şeklinde konuştu.

Seminerlerin başladığı 2017 yılından bu yana toplam 81 ilde 617.591 kişiye ulaştıklarını kaydeden Bakan Yanık, Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi seminerlerine Türkiye'nin 81 ilinde devam etmeyi planladıklarını söyledi.