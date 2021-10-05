Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “372 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bu yıl içerisinde 3,6 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet verdik” dedi.

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