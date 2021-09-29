AA

Avrasya bölgesinin "lider" iklimlendirme sanayi fuarı ISK-SODEX İstanbul 2021 (Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın, Güneş Enerjisi Sistemi Fuarı), Bakan Varank'ın katılımıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuarın açılışında konuşan Varank, ISK-SODEX'in en son teknolojileri yakından tanıma ve iş bağlantıları kurma fırsatı sunduğunu belirterek, sektörün üretim ve ihracatının artmasında fuarın önemli bir rol oynadığını söyledi.Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uyguladığı etkin politikalarla salgın süresince dünya genelinden pozitif ayrıştığını ifade eden Varank, "2020 yılında yakaladığımız yüzde 1,8’lik büyüme ile Çin’in ardından en yüksek büyüme kaydeden 2. ülke oldu. Bunun tesadüfi bir büyüme olmadığı 2021 yılının ilk ve ikinci çeyreğindeki performansımızla ispatlandı. Bakınız ekonomimiz bu sene ilk çeyrekte yüzde 7,2, ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüdü." diye konuştu.

Sanayi üretiminin büyümede lokomotif görevi görmesinin asıl sevindirici husus olduğunu kaydeden Varank, ikinci çeyrek büyümesinin alt bileşenlerinde imalat sanayinin yüzde 43,4’lük büyümeyle ekonominin asıl itici gücü olduğunu aktardı.

Bakan Varank, büyümede olduğu gibi ihracatta da rekor bir artış olduğunun altını çizerek, "İnşallah yıl sonu itibariyle ihracatta Cumhuriyet tarihinde ilk kez 200 milyar hatta 210 milyar doları geçip bir rekora daha imza atacağız. İhracatımızın yaklaşık yüzde 95’inin imalat sanayi ürünleri olduğu düşünüldüğünde burada da siz değerli sanayicilerimizin büyük bir başarısı söz konusu." ifadelerini kullandı.

Ekonominin gösterdiği bu olumlu performansa uluslararası kuruluşların kayıtsız kalamadığına da dikkati çeken Varank, "OECD geçen hafta yayımladığı 'Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,7’den yüzde 8,4’e güncelledi. Benzer bir yukarı yönlü güncellemeyi önceki gün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s da yaptı. Birilerinin kara propagandası devam ededursun. Güneş balçıkla sıvanmıyor, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat tam gaz yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"SEKTÖR FİRMALARIN PROJELERİNE FİNANSAL DESTEK SAĞLIYORUZ"

Varank, imalat sanayisi içinde önemli bir yere sahip olan iklimlendirme sektörünün ekonomiye katkısına değinerek, sektörün gelişimine azami düzeyde destek olduklarını söyledi.Gerek kurdukları altyapılarla gerekse sağladıkları teşviklerle yatırımcıların yanında yer aldıklarını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Burada da daha yüksek katma değerli üretim yapılmasını sağlamak temel önceliğimiz. Bu kapsamda sektörün test ihtiyaçlarını karşılamak üzere TSE Tuzla Yerleşkesi'nde iklimlendirme sistemleri ile ilgili bir ihtisas laboratuvarı kurduk. Çok yüksek yatırım maliyeti gerektiren bu proje ile üreticilerimize akredite ve son teknolojiyi kullanan laboratuvar alt yapısını hazır bir şekilde sunuyoruz. İzmir’de de kapsamlı bir test ve analiz laboratuvarı kurulumu projesini değerlendiriyoruz. Bu laboratuvarın özellikle Avrupa’ya ihracat için aranan 'Eurovent' akreditasyonu almasını hedefliyoruz. Bu yönüyle ülkemizde bir ilki başaracak olan bu proje ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Bunun yanında, sektörün teknolojik kapasitesini geliştirmek üzere teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerini de aktif bir şekilde kullanıyoruz. Bugün itibarıyla teknoparklarda iklimlendirme alanında faaliyet gösteren firma sayısı 77’e ulaştı. İklimlendirme sektöründe olup da bünyesinde Ar-Ge ya da tasarım merkezi kurulumunu desteklediğimiz 24 firmamız bulunuyor. Ben şahsen sektörün önemi ve firmalarımızın büyüklüğünü düşününce bu sayının daha da artması gerektiğini düşünüyorum."

Varank, iklimlendirme sektörü yatırımlarının yeri, büyüklüğü ve teknoloji düzeyine göre değişen oranlarda teşvik sisteminden faydalanabildiğini, 2012'den bu yana iklimlendirme cihazları üretimine yönelik 49 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini belirtti.KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajanslarının da uyguladıkları kapsamlı programlarla sektörün gelişimine destek olduğunu kaydeden Varank, bu kurumların Ar-Ge, ticarileşme, ihracat ve kapasite geliştirme gibi pek çok konuda sektör firmalarının projelerine finansal destek sağladığını vurguladı.-

"SİZ YETER Kİ ÜRETİN, İSTİHDAM SAĞLAYIN, İHRACAT YAPIN"

Varank, "Hükümetlerimiz döneminde bu kurumlarımız aracılığıyla iklimlendirme sektöründen 2 bin 700’ün üzerinde projeye 411 milyon lira destek sağladık. Önümüzdeki dönemde de sektörün gelişimini takip ederek, yapacağınız yatırımları, geliştireceğiniz projeleri destekleyeceğiz. Siz yeter ki üretin, istihdam sağlayın, ihracat yapın. Biz her zaman sizin yanınızdayız." dedi.Salgınla birlikte kapalı alanlardaki hava kalitesinin öneminin bir hayli arttığına işaret eden Varank, "İç ortamlardaki havalandırmanın iklimlendirme sektörü ürünleri ile sağlandığı düşünüldüğünde iç ve dış pazarda büyük bir talep artışı olacağı aşikar. Bu yüzden ben siz değerli sektör temsilcilerinden bu talep patlamasına hazırlıklı olmanızı ve gerekli yatırım planlarınızı şimdiden yapmanızı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise iklimlendirme sektörünün yıl sonunda 6 milyar dolarlık ihracat barajını rahatlıkla aşacağını belirtti.Gülle, "2023 yılında büyük hedefimize, iklimlendirme sanayiinde 35 milyar dolarlık hedefimize inşallah hep beraber ulaşarak, küresel pazardaki payımızı 2 katına çıkarmış olacağız." diye konuştu.TİM olarak en büyük gayelerinin 2026'da Türkiye ihracatını 300 milyar dolara taşımak olduğunu ifade eden Gülle, iklimlendirme sektöründen beklentilerinin oldukça yüksek olduğunu sözlerine ekledi.