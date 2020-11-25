Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretiminde Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor. Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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