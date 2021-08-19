Bakan Varank, Türkiye'deki yatırımlarını genişleten Daikin'i ziyaret etti

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iki başarılı Türk mühendisin kurduğu markayı 2011'de satın alarak Türkiye'de faaliyete başlayan ve yatırımlarını genişleten Japon iklimlendirme firması Daikin'in Sakarya'daki fabrikasını ziyaret etti. Bakan Varank, iklimlendirme sektöründeki önemli firmalardan Daikin Türkiye'nin Sakarya'nın Hendek ilçesindeki yaklaşık 100 bin metrekare alana kurulu tesislerini ziyaretinde, Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Genel Müdür Yardımcısı Cemil Yiğit ve Satış Bölge Müdürü Mehti Taşyüz'den çalışmalar ve yatırım planlamaları hakkında bilgi aldı. Üretim hatlarını gezerek çalışanlarla sohbet eden Bakan Varank, burada montaj işlemi yaptı.