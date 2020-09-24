Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te TEKNOFEST 2020'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "TEKNOFEST'e ilgi her sene katlanarak artıyor. Festivalin ilk yılında 4 bin 333 takım yarıştı, ikinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773'e çıktı. Bu sene TEKNOFEST'e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank şöyle devam etti:
"TEKNOFEST, toplumu dönüştürme gücüne sahip olan bir etkinlik. Şimdi ektiğimiz tohumların etkilerini orta ve uzun vadede hep birlikte göreceğiz. Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençlerimiz, yarın bu ülkenin en modern füzelerinin, uçaklarının ve akıllı şehirlerinin mimarları olacak.
Biz bu etkinlik sayesinde gençlerin potansiyelini keşfediyor, onların hayallerine yol arkadaşı olabiliyoruz. On binlerce gencimizin teknoloji geliştirmesini, Ar-Ge takımlarında yer almasını, şirketler kurmasını ve dünya pazarlarına açılmasını teşvik etmeye devam edeceğiz."
"TÜBİTAK KANALIYLA SON 2 SENEDE 313 MİLYON LİRALIK BURS VE DESTEK VERDİK"
Bakan Varank, "Bakanlığımızın tüm politikalarını Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla şekillendirip hayata geçiriyoruz. Geleceğin kritik teknolojilerini geliştirmek, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürünler çıkartmak için çalışıyoruz ancak bu şekilde ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı kazanabiliriz." diye konuştu.
Mustafa Varank, "TÜBİTAK kanalıyla son 2 senede 16 binin üzerinde gencimize 313 milyon liralık burs ve destek verdik. Sanayi Doktora Programı ve Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı gibi vizyoner projeleri hayata geçirdik. Son 2 senede 15 milyon vatandaşımız TÜBİTAK popüler bilim yayınlarından faydalandı. Bundan sonraki dönemde de hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz." dedi.
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