HABERTURK.COM / Ajanslar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 pandemisinin otomotiv sektörüne etkilerinin ele alındığı toplantıya katılarak, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Toplantıda, sanayi kuruluşlarında alınması gereken önlemler ile ilgili bir döküman hazırlamaya başladıklarını kaydeden Bakan Varank, "Türk Standartları Enstitüsü aracılığıyla sanayi işletmelerinde alınması gereken önlemlere ilişkin bir rehber doküman hazırlamaya başladık. Bu kılavuzda hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol mekanizmalarıyla ilgili atılması gereken adımları işleyeceğiz. Hazırlık aşamasında Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, hıfzıssıhha doktorları ve sektör temsilcilerinin görüşlerinden faydalandık. Çalışmayı en kısa sürede tamamlayıp sizlerin hizmetine sunacağız" dedi.

Kocaeli’de bir pilot proje başlattıklarını da aktaran Varank, "Sağlık Bakanlığımızla birlikte Gebze Teknik Üniversitesinde sadece sanayiye hizmet veren 5 bin test kapasiteli bir 'Covid' laboratuvarı kurduk. Ankara’ya hizmet edecek laboratuvarımız da bu günlerde hazır hale geliyor. İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa, Gaziantep'de de tarama testlerini yakında başlatmayı planlıyoruz. Hedefimiz Mayıs sonuna inşallah tüm OSB’lerde bu sistemi devreye almak. Böylece emekçilerimizin sağlığını çok daha yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BAŞARILI BİR SINAV VERİYOR'

Türkiye'nin virüsün ekonomik etkilerini Nisan ayından itibaren yoğun bir şekilde hissetmeye başladığını aktaran Varank, Avrupa Birliği başta olmak üzere neredeyse tüm büyük pazarlarda üretim kayıplarının derinleştiğini söyledi.

Bakan Varank, "Sadece otomotiv sektöründe Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya’da yüzde 40 ile yüzde 85’e varan üretim düşüşleri oldu. Sektör, Çin’de yüzde 46, Amerika’da yüzde 39 daraldı. Elbette dış konjonktürü yönetmek bizim elimizde değil. Doğal olarak bu gidişat bizi de etkiledi. İç talebi ele aldığımızda da orası da tabii ki halkımızın sağlığını korumak için aldığımız tedbirler sebebiyle etkilendi. Ama bu resme bir bütün olarak bakınca şunu çok net bir biçimde görmek gerekiyor, Türkiye, bu küresel krizde başarılı bir sınav veriyor. İnşallah bundan sonra da vermeye devam edecek" diye konuştu.

'SANAYİNİN ZAYIFLAMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Üretimi sürdürmeye yönelik adımlar atılacağını kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk sanayisinin zayıflamasına asla müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü daha da artıracak politikaları tereddütsüz uygulayacağız. Şunu net görmemiz gerekiyor. Evet, ekonomide kırılganlıklar var. Ancak yaşadığımız bu süreçte en gelişmiş ülkelerin, küresel güçlerin bile geldiği yer ortada. Finansal dalgalanmalara bağlı kazanç ya da kayba dayanan bir iş modeline bel bağlamamalıyız. Rekabet gücümüzün temelinde üretim, dünya piyasalarına sunduğunuz kaliteli mal ve hizmetler olmalı" değerlendirmelerinde bulundu.

'OTOMOTİV SANAYİNİN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ'

Hükümet olarak sanayicinin yanında olduklarını vurgulayan Varank, "Faaliyetini büyütmek isteyen, yatırımlara odaklanan ve istihdam oluşturan herkesin yanında olmaya da devam edeceğiz. Uyguladığımız politikalar, yaşadığımız yeni dönemin ruhuna uygun olacak. Geleneksel sektörlerimize sahip çıkacağız. Bununla birlikte yarını şekillendirecek yenilikçi sektörleri daha güçlü bir şekilde destekleye devam edeceğiz. Türkiye’nin geleceği katma değerli üretimde ve yüksek teknolojide. İşte tam da bu noktada, otomotiv ana ve tedarik sanayinin taşıdığı önemin farkındayız" dedi.

TAYSAD'ın üyeleri arasında yaptığı ankete de değinen Bakan Varank, "Sizlere yapılan son anketin sonuçlarını da detaylı bir şekilde inceledim. Ankete katılanların yüzde 50’si krizin etkilerinin Ağustos’tan önce sona ermeyeceğini düşünüyor. Ben bu konuda sizlere göre daha iyimserim" dedi.

Mustafa Varank, otomotiv sektöründeki son dönem gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktararak, yurt dışı piyasaların yeniden açılmaya başladığına değindi.

Dün Avrupa’da 298 otomobil fabrikasının yeniden üretime başladığının duyurulduğunu hatırlatan Varank, 11 Mayıs’ta Almanya, İspanya ve İtalya’daki otomotiv ana sanayi fabrikalarının tamamının açılmış olacağını dile getirdi. Varank, Türkiye'de de mevcut durumda otomobil fabrikalarının büyük bölümünün tekrar üretime geçtiğini, 11 Mayıs itibarıyla Türkiye'deki otomobil ana sanayi fabrikalarının tamamının faaliyetlerine başlamış olacağını belirtti.

Türkiye'nin Otomobili ile ilgili gelişmelere de değinen Varank, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) 100'ün üzerinde TAYSAD üyesiyle gizlilik anlaşması imzaladığını ve tedarikçi görüşmeleri yaptığını biliyorum. Hatta önemli bir kısmının seçiminin tamamlandığından haberim var. Buradaki iş birliği, hem yerlileşme politikalarımız hem de sektöre kazandıracağı ivme açısından kritik öneme sahip. Otomotiv sektörünün Türkiye için taşıdığı önemi biliyoruz. Sizlerle dirsek temasında olmaya devam edeceğiz. TAYSAD Başkanımız 50 firmamızın kendi kendine harekete geçerek, sağlık sektörüne yönelik üretim yaptığından bahsetti. Bu firmaların bir kısmının solunum cihazında da parçaları var. Buradan bütün şirketlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!