AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı bir televizyon programında yerli otomobil hakkında açıklamalarda bulundu.

Yerli otomobil çalışmalarının son sürat devam ettiğini anlatan Bakan Varank, Kovid-19 salgını sebebiyle bu konuda haftalarla ifade edilebilecek ufak tefek oynamalar olacağını söyledi.

Varank, "Birkaç haftalık oynamalar elbette olacak ama ana planda şu anda bir öteleme yok. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndaki (TOGG) arkadaşlarımız çalışmalarına son sürat devam ediyorlar" dedi.

TOGG'un araç fikri mülkiyet hakları, tasarımı ve tesciliyle yüzde 100 Türkiye'ye ait olduğunun altını çizen Varank, "Arkadaşlarımız bunu dizayn ederken yurt dışındaki firmalarla, en iyileriyle çalıştılar ama bu, aracın yerliliğine halel getirmiyor" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca da, TOGG'un tedarikçiler ile ilişkilerinin aralıksız devam ettiğini vurgulamıştı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!