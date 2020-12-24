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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teşvik belgeleriyle ilgii güncel verileri açıkladı.

Bakan Varank Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip; 25.3 milyar TL'lik sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık. Ocak-Kasım yatırım talebi,geçen senenin %30 üzerinde! Reformcu bir vizyonla, Türkiye’yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.