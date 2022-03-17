Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Microsoft Türkiye’nin bünyesinde faaliyet gösterecek Microsoft Türkiye AR-GE Merkezi’nin açılış törenine katıldı.
Burada yaptığı konuşmada, Microsoft’un, Türkiye’de kurulup, dünyaya açılan Citus Data şirketini geçen yıllarda satın aldığını anımsatan Varank, "Bu satın alma sonrası, Citus Data ailesi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden mezun mühendislerle genişledi. Microsoft’un bilhassa veri alandaki yenilikçi çalışmalarının sorumluluğunu işte bu mühendisler üstlenecek. AR-GE merkezinde, yüksek performanslı PostgreSQL hizmeti sunmak için çalışmalar gerçekleştirilecek. Önümüzdeki dönemde artan kalifiye insanlarıyla birlikte çok farklı alanlarda AR-GE faaliyetleri yapmış olacaklar" dedi.
Varank, her bir yatırımcı için olduğu gibi Türk girişimcilerin, Türk startup’ların yükselen grafiğinin Microsoft ve diğer global markalar için de önemli fırsatlar barındırdığını dile getirdi.
'STARTUP YATIRIMLARINDA AVRUPA'DA 10'UNCU OLDUK'
Türkiye’de milyar dolar değerlemeye ulaşan girişimlere her geçen gün yenilerinin eklendiğini anlatan Varank, 2023’e kadar 10 unicorn çıkarma hedefine yaklaşıldığını, şu ana kadar 6 Türk girişim milyar dolarlık değerlemeyi geçen şirketler arasına girdiğini, decacorn olanların bulunduğunu, yakında decacorn olacağını ilan edeceklerin bulunduğunu söyledi.
Peak Games, Getir, Dream Games, Hepsiburada, Trendyol, Insider’ın unicornlar listesine Türkiye’de adını yazdırdığını ifade eden Bakan Varank, "Türkiye geçen yıl ilk kez, startup’ların aldığı yatırımlarda adeta süper lige yükseldi. Avrupa ülkeleri arasında en çok yatırım çekebilen 10’uncu ülke olduk. Startup’ların aldığı yatırımlar, 2021 yılı sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 9 kat artarak 1.5 milyar dolara ulaştı. Özellikle oyun sektörü bu noktada başat aktör olarak göze çarpıyor" diye konuştu.
'KAPIMIZ YATIRIM YAPMAK İSTEYEN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE AÇIK'
Girişimcilik ekosisteminin bir fırsatlar dünyası olduğunu vurgulayan Varank, "Bizim kapımız Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen tüm teknoloji şirketlerine her zaman açık. 'Gelin Türkiye’ye yatırım yapın, gelin hep beraber siz de kazanın biz de kazanalım' diyoruz. Bu manada da önümüzdeki dönemde hem Microsoft’tan hem de global markalardan Türkiye’ye çok daha fazla ilginin olabileceğini ben bugün burada görebiliyorum" ifadesini kullandı.
Mustafa Varank, Microsoft’tan daha fazla yatırım beklediklerini belirterek, özellikle datacenter’lar konusunda Türkiye’de açık olduğunu, Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli dikkate alındığında tamamen temiz enerjiden datacenterlar kurulabileceğini, bu konuda da gelecek dönemde Microsoft’tan bir hamle beklediklerini söyledi.
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