24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, ASELSAN'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde "Savunma Sanayisinde Daha Sıkı Koordinasyon" başlığıyla düzenlenen toplantıya katıldı.
Varank, buradaki konuşmasında, Bakanlık olarak Cumhuriyet'in 100'ncü yılına yönelik bir yol haritası belirlediklerini ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladıklarını anımsattı.
Söz konusu yol haritasına "Milli Teknoloji Hamlesi" adını verdiklerine belirten Varank, "Bu hamleyle ülkemizin rekabet gücünü artıracak, teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve kritik teknolojilerde atılım sağlayacağız. Bu bağlamda savunma sanayisi kilit rol oynayan sektörlerimizden biri." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurumlar arasında iletişimin artırılmasına önem verdiklerine işaret eden Varank, "Savunma sanayisiyle ilgili paydaşlar olarak daha sıkı bir koordinasyon sağlanması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Varank, savunma sanayisinde yerlileşme oranının yüzde 70'lere kadar çıkardıklarını kaydederek, bunu komponent yani makine bileşenleri bazında da gerçekleştirmeleri gerektiğine dikkati çekti.
Komponent bazında yerlileşme için harekete geçilmesinin önemine değinen Varank, "Cari açık verdiğimiz, parçalar dahil, ambargo gibi kısıtlamalara tabi olabilecek ürünleri yerlileştirelim. Bu bizim için stratejik bir öneme haiz." ifadesini kullandı.
"KURUMLAR ARASI YIKICI REKABET ORTADAN KALDIRILMALI"
Varank, savunma sanayisinde kurumsal taassuplara ve kişisel çatışmalara müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, kurumlar arası yıkıcı rekabetin ortadan kaldırılması ve birlikte iş yapma kültürünün geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.
Kısıtlı olan kaynakların nokta atışı projelerde, birlik beraberlik içinde, kullanılması gerektiğini ifade eden Varank, bu yolla daha çok ürünün ticarileştirilebileceğine dikkati çekti.
Bakan Varank, program kapsamında ASELSAN'ın Macunköy ve Gölbaşı'ndaki tesislerinde incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Toplantıda başta TÜBİTAK ve savunma sanayisi şirketlerinin ortaklaşa geliştirmekte olduğu projeler olmak üzere, milli teknoloji geliştirmeye dönük adımlar görüşüldü.
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır da katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!