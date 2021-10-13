Bakan Varank, Tacikistan Başbakanı Rasulzoda ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda ile görüşme yaptı.
Rasulzoda, Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı dolayısıyla Tacikistan'da bulunan Bakan Varank'ı kabul etti.
Başbakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmede, Rasulzoda, Türkiye'nin Tacikistan ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi noktasında çalıştıklarını söyledi.
Türkiye ile mevcut ticari ilişkilerin iyi seviyede olduğuna işaret eden Rasulzoda, "Bunu daha da iyileştirmek için elimizde çok imkan var. KEK toplantısında önemli konular ele alındı. Bunun da ikili ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşıyacağına inanıyorum." dedi.
Rasulzoda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomilerin büyük zararlar gördüğünü ancak geçen yıl Türkiye ile ticaret hacminin yıllık yüzde 17 arttığını ifade ederek, salgın döneminin atlatılmasıyla bunu daha da artırmak istediklerini dile getirdi.
Türkiye'den Tacikistan'a yapılan yatırımlara dikkati çeken Rasulzoda, bunların artırılması için fırsatların değerlendirilmesi, ikili ekonomik ilişkilerin artırılması konusunda da tüm imkanların kullanılması gerektiğini bildirdi.
- "Önemli bir ortak olarak görüyoruz"
Varank da Tacikistan'ı, Orta Asya'da önemli bir ortak olarak gördüklerini vurgulayarak, 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefini hatırlattı.
Bu hedefe ulaşma konusunda girişimcilerin önündeki engellerin kaldırılmasının önemine işaret eden Varank, bu kapsamda teknik heyetler ve ilgili kurumların istişarelerde bulunduğunu belirtti.
Varank, Duşanbe'de Türk yatırımcılarla da buluştuğunu anımsatarak, burada faaliyet gösteren Türk iş insanlarının beklenti ve taleplerini aktardı.
Ticaret ve ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda ilerleme kaydedeceğine inandığını dile getiren Varank, KEK 11. Dönem Toplantısı'nın hayırlı olmasını diledi.
Görüşmede, Türkiye’nin Duşanbe Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl ile KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt da hazır bulundu.
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